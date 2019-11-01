СОТ дозволила Китаю ввести мільярдні мита на товари із США

Всесвітня торговельна організація (ВТО) прийняла рішення щодо спору Китаю і США 2014 року та дозволила Пекіну накласти відповідні штрафні мита. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Китай має право накласти відповідні штрафні мита на товари і послуги з США в розмірі майже 3,6 мільярда доларів на рік.

Зазначимо, що до нинішніх розбіжностей у сфері торгівлі рішення СОТ відношення не має.

Додамо, що майже шість років тому Пекін поскаржився на методологію, за допомогою якої США досліджували китайську експортну практику і прийшли до висновку щодо продажу товарів на іноземному ринку за зниженими цінами для витіснення конкурентів з боку КНР.

Арбітражу СОТ визнав правоту Китаю і вказав на порушення Вашингтоном ряду правил організації.

Нагадаємо, влада Китаю досягли консенсусу з основних торговим питань з Сполученими Штатами Америки. Віце-прем'єр Державної ради Китайської народної республіки Лю Хе і міністр фінансів США Стівен Мнучин, а також представник Вашингтона на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер у п'ятницю, 1 листопада, провели телефонну розмову, в ході якого "серйозно і конструктивно" обговорювалися основні питання, які необхідні для досягнення торгового угоди між двома країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Трампа, перша фаза буде включати в себе 60% від усього торгового угоди між США і Китаєм. Він запевнив, що найближчим часом сторони підпишуть угоду, незважаючи на скасування саміту АТЕС.