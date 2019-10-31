США і Китай підпишуть 60% торгової угоди

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Сторони незабаром оголосять місце, де відбудеться підписання угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка і Китай підпишуть першу фазу торгового угоди, що складе близько 60% від загальної угоди. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За словами президента США, незабаром буде оголошено місце, де відбудеться підписання угоди, після того як саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося укладення угоди, був скасований із-за протестів у Чилі.

"Китай і США працюють над вибором нового місця для підписання першої фази торгового угоди, близько 60% від загальної угоди, після того як АТЕС в Чилі був скасований із-за не мають до цього відношення обставин. Нове місце незабаром буде оголошено. Президент Сі (Китаю - ред.) і президент Трамп поставлять свої підписи", - написав президент США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство торгівлі Китаю заявило про готовність продовжити підготовку до торговельної угоди з США, незважаючи на скасування саміту АТЕС.

Нагадаємо, перша фаза торгового угоди між США і Китаєм повинна була відбутися 16-17 листопада в Чилі, де повинен був відбутися саміт АТЕС. Пізніше Трамп заявив, що сподівається на те, що угода буде підписана раніше запланованої дати.