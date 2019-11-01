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Китай і США досягли консенсусу з основних торговельних питань

Новини » Політика     01.11.2019 - 20:50
Китай і США досягли консенсусу з основних торговельних питань
Колаж РБК-Україна

Сторони обговорили графік проведення майбутніх консультацій по торговій угоді

Влада Китаю досягли консенсусу з основних торговим питань з Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанія CNBC.

За її інформацією, віце-прем'єр Державної ради Китайської народної республіки Лю Хе і міністр фінансів США Стівен Мнучин, а також представник Вашингтона на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер у п'ятницю, 1 листопада, провели телефонну розмову, в ході якого "серйозно і конструктивно" обговорювалися основні питання, які необхідні для досягнення торгового угоди між двома країнами

Також видання зазначає, що сторони обговорили графік проведення майбутніх консультацій.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив, що Штати планують укласти першу фазу торгового угоди з Китаєм в найближчі два тижні. За його словами, в США задоволені ходом торгових переговорів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Трампа, перша фаза буде включати в себе 60% від усього торгового угоди між США і Китаєм. Він запевнив, що найближчим часом сторони підпишуть угоду, незважаючи на скасування саміту АТЕС.

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