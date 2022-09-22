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Уйти от мобилизации не удастся. Казахстан не будет предоставлять убежище россиянам

Фото: Казахстан не будет предоставлять убежище россиянам без разрешения Кремля (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

В Казахстане решили без разрешения Кремля не выдавать разрешений на постоянное проживание российским гражданам, желающим уехать из России после объявления частичной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Казахстана Маулена Ашимбаева сообщает RFE/RL.

Так, правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, рассматривая заявки иностранных граждан, в том числе россиян, на получение постоянного места жительства в стране.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документов, подтверждающих, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

К тому же, по его словам, государственные органы страны знают о ситуации по резкому увеличению количества граждан России, желающих уехать в Казахстан.

Как сообщалось, после обращения президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил частичную мобилизацию, россияне массово раскупили билеты в другие страны. В частности, в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан.

Напомним, в Кремле предлагают расширить список военнообязанных. Хотят приобщить к нему мигрантов с гражданством России. А в Израиле не исключили вывоз из России тех граждан, которые имеют право на репатриацию и не хотят воевать в Украине.

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Казахстан