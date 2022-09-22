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Втекти від мобілізації не вдасться. Казахстан не надаватиме прихисток росіянам

Фото: Казахстан не надаватиме притулку росіянам без дозволу Кремля
Автор: Наталія Гурковська

У Казахстані вирішили без дозволу Кремля не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва повідомляє RFE/RL.

Так, правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, розглядаючи заявки іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання постійного місця проживання в країні.

"Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів, що підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану", - сказав Ашимбаєв.

До того ж за його словами, державні органи країни знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які хочуть виїхати до Казахстану.

Як повідомлялося, після звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн. Зокрема, до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.

Нагадаємо, у Кремлі пропонують розширити список військовозобов'язаних. Бажають долучити до нього мігрантів із громадянством Росії. А в Ізраїлі не виключили вивезення з Росії тих громадян, які мають право на репатріацію та не хочуть воювати в Україні.

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Казахстан