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Пограничники разбили вражеские укрытия на Волчанском направлении (видео)

Волчанск, Суббота 10 августа 2024 16:21
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Пограничники разбили вражеские укрытия на Волчанском направлении (видео) Фото: пограничники уничтожили вражеские укрытия (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники продолжают выбивать противника на Волчанском направлении. В частности военные уничтожили вражеские укрытия и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ сообщили, что военные провели успешную операцию на Волчанском направлении.

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеские укрытия с пехотой и замаскированное транспортное средство на Волчанском направлении.

Отметим, что бригада "Гарт" была создана в Государственной пограничной службе весной этого года. Она стала третьей боевой бригадой ГПСУ.

Бригада работает на Волчанском направлении. Мы сообщали, что недавно военные с помощью 105-мм гаубиц нанесли несколько ударов по врагу, пытавшемуся продвинуться в регионе.

До этого пограничники уничтожили российскую 122-мм пушку на Харьковском направлении.

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