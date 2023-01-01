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Сбежали с оружием. В Ростове второй день ищут "вагнеровцев" из-под Луганска

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Воскресенье 01 января 2023 17:44
Сбежали с оружием. В Ростове второй день ищут "вагнеровцев" из-под Луганска Фото: в Ростове второй день ищут "вагнеровцев" из-под Луганска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В кафе и ресторанах российского Ростова-на-Дону развешивают ориентировки на шестерых заключенных, которые сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнера" на временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Из ориентировки следует, что осужденные сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области. В их числе трое граждан Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. О побеге шестерых вооруженных заключенных, завербованных ЧВК "Вагнера", стало известно 31 декабря.

Напомним, что шестеро заключенных, которые вступили в ЧВК "Вагнера", сбежали с территории учебного центра временно оккупированной части Луганской области.

Недавно РБК-Украина сообщало, что США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнера". Среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

Напомним, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.

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ЧВК Вагнера Ростов-на-Дону
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