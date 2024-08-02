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"Над головой ракеты летают". Нацполиция показала, как проходит эвакуация из Торецка (видео)

Как проходила эвакуация из Торецка (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 26 июня 2024 года с Торецкой городской территориальной громады подразделение полиции "Белый Ангел" вместе с ГСЧС и местными властями эвакуировало 1 340 человек, из них - 78 детей.

РБК-Украина со ссылкой на видео проекта "Украинский свидетель" рассказывает, как проходила эвакуация из Торецка.

Как проходила эвакуация из Торецка

Ситуация в Торецке критическая - никаких коммуникаций уже нет, россияне безжалостно обстреливают город. Сотрудникам Нацполиции приходится уговаривать местных, чтобы те эвакуировались. Некоторые жители аргументируют свое решение тем, что не могут оставить дома свое хозяйство и уехать, пока не выкопали картошку.

"Страшно, над головой ракеты летают. Я выехала вопреки решению родителей - они не отпускали, я убежала из дома, чтобы просто выехать в безопасное место. Они боятся, что по дороге со мной может произойти что-то страшное, а то, что здесь что-то может произойти - они не понимают", - рассказывает 26-летняя женщина, которая решила выехать из родного Торецка.

Признается, что уедет в Днепр и будет искать работу. В первый период будет жить в приюте для переселенцев.

"Я уже боюсь, я не знаю, что здесь будет дальше. Еще 4 дня назад решила, что буду уезжать. Слишком часто уже начались прилеты - поняла, что ничего хорошего здесь уже не будет. Родителей жалко самих оставлять, переживать буду, потому что они без связи здесь. Может попытаюсь вернуться за ними, но не знаю, заеду ли сюда даже по пропуску", - говорит женщина.

Добавляет, что с собой в дорогу взяла всего два чемодана, из памятных вещей - фотографии. Надеется, что сможет еще приехать домой.

Также "Белый Ангел" эвакуировали шахтера. По словам мужчины, почти вся его улица тоже уже уехала из города.

 

Что известно о Торецке

Россияне не покидают попыток захватить Торецкую громаду, но ССО 1 августа не разрешили оккупантам зайти в один из населенных пунктов в этом направлении.

Недавно в сети появилась информация, что россияне якобы зашли в Торецк и бои ведутся в городе, но в "Центре противодействия дезинформации" эти слухи опровергли.

По данным Генштаба на 31 июля, россияне 23 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное. Ситуация в Торецке остается сложной, но его контролирует ВСУ.

Россияне постоянно обстреливают Торецк (скриншот из видео)

Читайте также, что в Донецкой области в 6 населенных пунктах принудительно эвакуируют детей.

Ранее мы писали о том, что МВД показало эвакуацию в Херсонской области под ударами дронов.

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