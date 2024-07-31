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В Донецкой области принудительно эвакуируют детей еще из 6 населенных пунктов

Украина, Среда 31 июля 2024 15:48
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В Донецкой области принудительно эвакуируют детей еще из 6 населенных пунктов Фото: в Донецкой области планируют эвакуацию более 20 детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сразу в шести населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей. Всего планируется эвакуация более 20 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Решение о принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктов в Донецкой области согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области.

"Всего планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями", - сообщили в министерстве.

В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

"Заметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911", - подчеркнули в министерстве.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить:

  • на горячую линию Минреинтеграции 1548
  • или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, что в прошлом месяце в Донецкой области эвакуировали семьи с детьми из пяти населенных пунктов.

Эвакуацию также провели и в городе Торецк Донецкой области. В городе принудительно эвакуировали не только семьи с детьми, но и другие.

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