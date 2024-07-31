Россияне давят на всех направлениях, больше всего боев на Покровском, - Генштаб

Россияне давят на всех участках фронта в Украине. За сутки, 30 июля, произошло 144 боевых столкновения, 48 из которых на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 8:00.

"На Покровском направлении ВСУ отражены 48 атак", - говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где враг пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки противника в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины пресекли 12 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра Донецкой области.

Враг 23 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времевском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону в направлении Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.