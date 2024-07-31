Россияне давят на всех направлениях, больше всего боев на Покровском, - Генштаб
Россияне давят на всех участках фронта в Украине. За сутки, 30 июля, произошло 144 боевых столкновения, 48 из которых на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 8:00.
"На Покровском направлении ВСУ отражены 48 атак", - говорится в сообщении.
Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где враг пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки противника в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.
На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Переездное и Выемка.
На Краматорском направлении украинские воины пресекли 12 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра Донецкой области.
Враг 23 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.
На Времевском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону в направлении Степной Новоселки Донецкой области.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки Запорожской области.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Потери РФ в Украине
За прошедшие сутки, 30 июля, потери РФ составили 1060 военных. Также ВСУ обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 52 автомобиля и одну единицу специальной техники оккупантов.
Кроме того, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три склада боеприпасов и склад материально-технических средств врага.
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