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Украинец Далакян будет защищать чемпионский пояс в Японии

Токио, Пятница 15 сентября 2023 15:43
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Украинец Далакян будет защищать чемпионский пояс в Японии Фото: Артем Далакян контролирует пояс WBA 5 лет (instagram.com/artem.dalakyan)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Артем Далакян узнал дату и место проведения титульного сражения против японца Сеиго Акуи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxRec.

Поединок Далакян – Акуи состоится 15 ноября в Токио. Боксеры выйдут в ринг на крытой спортивной арене "Кокугикан".

Для Далакяна грядущий бой станет восьмой защитой титула WBA в самом легком весе. В этом году у украинца уже был титульный поединок, когда в январе он единогласным решением судей одолел коста-риканца Хименеса. В профессионалах Далакян только побеждал (22 поединка).

Акуи поднялся с любителей в 2014 году. С тех пор он провел 21 бой, одержав 18 побед. Еще один поединок японца завершился ничьей, а дважды он покидал ринг проигравшим. Все бои Акуи состоялись на родине.

Кто такой Артем Далакян

Уроженец Баку, в раннем детстве с родителями переехал в Запорожье, а затем – в Днепропетровск. Боксом начал заниматься в 13 лет.

Десятиклассником переехал в Донецк по приглашению "Спортивного клуба Елисеева". Выступал в составе сборной Украины, стал чемпионом мира среди военнослужащих (2006 год). Перешел в профессиональный бокс в 2011 году.

Вакантный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) завоевал в 2018-м, победив американца Вилорию в Калифорнии. Спортивное звание – мастер спорта международного класса.

К слову, украинец Амосов проведет защиту титула Bellator MMA в ноябре.

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