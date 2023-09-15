Украинец Далакян будет защищать чемпионский пояс в Японии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxRec .

Поединок Далакян – Акуи состоится 15 ноября в Токио. Боксеры выйдут в ринг на крытой спортивной арене "Кокугикан".

Для Далакяна грядущий бой станет восьмой защитой титула WBA в самом легком весе. В этом году у украинца уже был титульный поединок, когда в январе он единогласным решением судей одолел коста-риканца Хименеса. В профессионалах Далакян только побеждал (22 поединка).

Акуи поднялся с любителей в 2014 году. С тех пор он провел 21 бой, одержав 18 побед. Еще один поединок японца завершился ничьей, а дважды он покидал ринг проигравшим. Все бои Акуи состоялись на родине.

Кто такой Артем Далакян

Уроженец Баку, в раннем детстве с родителями переехал в Запорожье, а затем – в Днепропетровск. Боксом начал заниматься в 13 лет.

Десятиклассником переехал в Донецк по приглашению "Спортивного клуба Елисеева". Выступал в составе сборной Украины, стал чемпионом мира среди военнослужащих (2006 год). Перешел в профессиональный бокс в 2011 году.

Вакантный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) завоевал в 2018-м, победив американца Вилорию в Калифорнии. Спортивное звание – мастер спорта международного класса.