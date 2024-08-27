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Побег нардепа Дмитрука из Украины: ГПСУ проводит проверку на границе

Вторник 27 августа 2024 10:08
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Побег нардепа Дмитрука из Украины: ГПСУ проводит проверку на границе Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) проводит проверку на границе, чтобы выяснить все обстоятельства побега народного депутата Артема Дмитрука за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Говорить информацию о третьих лицах ГПСУ не вправе в соответствии с законодательством. Но, как известно, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом и, в свою очередь, ГПСУ проводит необходимую проверку", - заявил Демченко.

По словам Демченко, сейчас на границе работает группа, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук смог незаконно пересечь границу. В том же числе ГПСУ сотрудничает со следствием в этом вопросе.

Бегство Дмитрука за границу

25 августа Дмитруку объявили подозрение из-за нападений на правоохранителя и военного. В тот момент СМИ утверждали о побеге народного депутата за границу в Молдову, что позже подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). Из - за побега нардепа Офис генпрокурора возбудил дело.

Вчера же, 26 августа, при участии руководителей правоохранительных и силовых органов состоялось совещание по поводу предателей, сбежавших из Украины.

Тем временем в Верховной Раде заявили, что Дмитрука не отправляли в командировку.

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