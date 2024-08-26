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В Раде сделали заявление из-за побега нардепа Дмитрука из Украины

Понедельник 26 августа 2024 13:35
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В Раде сделали заявление из-за побега нардепа Дмитрука из Украины Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент не отправлял народного депутата Украины Артема Дмитрука в заграничную командировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

"Информируем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - пишет Рада.

Как рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян, Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области, чтобы попали в Молдову.

"Если говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы и депутату непосредственно, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому правонарушению, пока рано", - рассказала пресс-секретарь.

Бегство Дмитрию за границу

Вчера, 25 августа, Дмитруку объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного. На тот момент ряд СМИ уже сообщали о побеге нардепа за границу в Молдову. Позже ГБР подтвердило эту информацию, а Офис генпрокурора возбудил дело.

Сегодня, 26 августа, при участии руководителей правоохранительных и силовых органов состоится совещание по предателям, которые сбежали из Украины.

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