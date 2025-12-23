ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Побег через газовую трубу: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации

Вторник 23 декабря 2025 15:48
UA EN RU
Побег через газовую трубу: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации Фото: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации (SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Сотрудники СБУ и полиция разоблачили схемы уклонения от военной службы в нескольких регионах Украины. Один из задержанных организовывал незаконный выход мужчин за границу через нерабочую газовую трубу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как отмечается, всего были задержаны 8 человек в разных областях. За взятки от 10 до 15 тысяч долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медсправки или переправляли их за границу вне пунктов пропуска.

Задержания в разных регионах

Так, на Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в Европейский Союз через нерабочую газовую трубу.

Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, который мигрировал в ЕС. Находясь за границей, он подыскивал в ТикТоке потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.

В Одессе правоохранители задержали сразу четырех дельцов, которые организовали подпольный "трансфер" военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

"В состав преступной группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто", - сообщили в СБУ.

На Полтавщине разоблачили 48-летнего бывшего правоохранителя, который торговал фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов.

Как установило расследование, мужчин сначала оформляли на "стационар" в местных медучреждениях, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

В Днепре задержаны двое безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в Евросоюз лесными тропами. Для маскировки уклонистов на местности дельцы выдавали им камуфлированную одежду.

Что грозит

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (организация подделки документов и сбыта, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Другие случаи

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили еще одну схему уклонения. Там работник ТЦК помогал призывникам бежать из центра комплектования за 3-4 тысячи долларов. Теперь он может сесть на восемь лет.

Ранее правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов страны оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью.

Также в Украине разоблачили масштабные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Мобилизация в Украине
Новости
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ