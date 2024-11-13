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Начнут с рыбы: в правительстве хотят отказаться от импорта продуктов

Украина, Среда 13 ноября 2024 11:39
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Начнут с рыбы: в правительстве хотят отказаться от импорта продуктов Фото: чиновники хотят отказаться от импорта рыбы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинский толстолоб не уступает энергетическим ценностям импортному хеку. Украинским продуктам будет отдаваться приоритет в государственных закупках.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметили в пресс-службе, Минагрополитики начинает политику импортозамещения в сфере продовольствия. "Минагрополитики вместе с Кабмином приступили к формированию дорожной карты для переориентации госзакупок", - говорится в сообщении.

Коваль заявил, что в структуре государственных закупок большая часть – импортные продукты питания. В частности, рыбу государственные структуры сегодня в большинстве поставляют из-за рубежа.

Министр выразил убеждение, что в рационе закупающих продовольствие за государственные средства должна быть украинская рыба.

"Только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы на почти 40 миллиардов гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других. Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром", - сказал

Министр сообщил о подтверждении главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным.

"Это положительно отразится на платежном балансе страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли", - добавил Коваль.

По данным таможни, за 10 месяцев 2024 экспорт продовольствия из Украины вырос на 15% до 20,3 млрд долларов, импорт увеличился на 8% до 6,1 млрд долларов.

Напомним,в Украине действует программа "Национальный кэш бэк" – за покупку украинских товаров можно получить 10% от их стоимости. Эти средства можно потратить на коммуналку, ж/д билеты и некоторые товары и услуги.

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Министерство аграрной политики Рыба
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