Начнут с рыбы: в правительстве хотят отказаться от импорта продуктов

Украинский толстолоб не уступает энергетическим ценностям импортному хеку. Украинским продуктам будет отдаваться приоритет в государственных закупках.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства .

Как отметили в пресс-службе, Минагрополитики начинает политику импортозамещения в сфере продовольствия. "Минагрополитики вместе с Кабмином приступили к формированию дорожной карты для переориентации госзакупок", - говорится в сообщении.

Коваль заявил, что в структуре государственных закупок большая часть – импортные продукты питания. В частности, рыбу государственные структуры сегодня в большинстве поставляют из-за рубежа.

Министр выразил убеждение, что в рационе закупающих продовольствие за государственные средства должна быть украинская рыба.

"Только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы на почти 40 миллиардов гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других. Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром", - сказал

Министр сообщил о подтверждении главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным.

"Это положительно отразится на платежном балансе страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли", - добавил Коваль.