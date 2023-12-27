В Украине обновят перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату

Минэкономики предлагает утвердить новый перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату) и включить в него продукты, лекарства, средства личной гигиены, ювелирные изделия и сигареты. Старый порядок 1994 года будет отменен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Кабмина, размещенный на сайте министерства.

Предлагается установить следующий список:

1. Пищевые продукты.

2. Лекарственные средства.

3. Средства личной гигиены, косметическая продукция (в том числе парфюмерная), моющие средства без упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам.

4. Товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

5. Ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

6. Табак, табачные изделия, травяные изделия для курения, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости, используемые в электронных сигаретах, мундштуки, люльки, сигаретная бумага, фильтры, которые используются для употребления табачных изделий.

Обоснование постановления

Как отмечается в пояснительной записке, в июне 2023 года Верховная рада приняла закон "О защите прав потребителей". В законе имплементированы законодательные акты Европейского Союза в сфере защиты прав потребителей, направленные на урегулирование вопросов, связанных, в частности, с обменом (возвратом) товаров, приобретенных потребителями, отказом в таком праве, а также вопросов, связанных с гарантиями для потребителей. .

Так, частью пятой статьи 5 закона определены категории товаров, не подлежащих обмену (возврату), в частности товары, изготовленные по индивидуальному заказу, товары, которые являются печатными медиа, товары, приобретенные в упакованном виде и распакованные потребителем, в результате чего нарушены гигиенические и другие свойства товара, связанные со здравоохранением, или свойства цифрового содержимого, быстро портящиеся или теряющие свои потребительские свойства товары.

"Учитывая изложенное, перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возвращению), утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 19.03.1994 № 172 , требует приведения в соответствие с законом", - говорится в документе.