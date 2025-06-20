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"Вся Украина наша". Путин отличился новой порцией имперского бреда

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин посягнул на всю Украину, объяснив это тем, что украинцы и россияне якобы "один народ".

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил в ходе Петербургского экономического форума.

У Путина спросили, как далеко может зайти российская армия в контексте войны против Украины, поскольку солдаты РФ заходят за территорию тех украинских областей, которые Москва незаконно признала "своими". 

"Вы сказали по поводу областей в Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", - нафантазировал диктатор. 

Он выдумал, что Россия "никогда не подвергала сомнению" права украинского народа на независимость и суверенитет. Но Украина якобы стала независимой и суверенной на основании принципов внеблоковости, неядерности и нейтральности. 

Глава Кремля также цинично добавил, что в РФ есть "старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше". 

Путин хочет всю Украину

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет оккупировать всю Украину.

Американский лидер подчеркнул, что Москве необходимо отказаться от таких планов.

При этом в июне заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса отметил, что россияне хотят оккупировать Украину до Днепра и взять под контроль Одессу.

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