Вся президентська рать: як Зеленський формує команду влади і хто йому в цьому допомагає

За рік правління Володимира Зеленського в Україні змінилося два Кабінети міністрів. І якщо перший дістався йому у спадок від попередників, то другий, що складається з "нових облич", довелося міняти на "уряд для людей" на початку коронавірусної кризи. При цьому двоє ключових міністрів: фінансів і охорони здоров'я – в Кабміні Дениса Шмигаля пропрацювали менше місяця.

Це далеко не єдиний, але показовий приклад того, як формується владна команда останнім часом. Президент вимагає від міністрів і глав ключових відомств швидких результатів і особистої лояльності, в іншому випадку на посаді їм довго не протриматися. Наприклад, міністр Кабміну Олег Немчинов після призначення був змушений вибачатися перед фракцією за некомпліментарні висловлювання на адресу Зеленського в соцмережах річної давності.

"Що я зрозумів ще під час виборчої кампанії – Зеленський не особливо цінує людей не з найближчого кола. Тому легко попрощався з Данилюком, наприклад, або з тим же Богданом і Рябошапкою. При призначенні він однозначно більше цінує лояльність, ніж інші якості. Баканов і Венедіктова – цьому приклад, навіть Аваков в якійсь мірі", – зазначив у розмові з РБК-Україна колишній соратник президента.

Кадрова історія

"У нас немає недоторканних. І це стосується й уряду... Впевнений, що президент повинен за цим стежити. Якщо хтось із міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент будуть впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний уряд", – сказав Зеленський у фільмі, присвяченому річниці його президентства.

Він додав, що заміна чекає і генерального прокурора Ірину Венедіктову, якщо вона "не покаже результат". По суті, цей посил спрямований практично на всіх, кому Зеленський довірив управління державою. Виняток становить хіба що коло найближчих друзів і давніх соратників. Наприклад, складно уявити, щоб президент звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра, з яким він починав акторську кар'єру у команді КВК "95 квартал". Разом вони набирали і першу команду для походу у владу.

"Було кілька найближчих до Зеленського людей, які приводили своїх друзів або колег в команду. На перших зустрічах експертів рік тому сиділи майже завжди брати Шефіри, Разумков, Баканов і Костюк. Потім ми думали, як створити групу людей навколо Зеленського, яким довіряли б іноземні партнери і бізнес. Тому що навколо була реальна солянка з хаосом в голові. Один стверджував, що МВФ – зло, ми ледве утримували його не говорити це публічно", – пояснив виданню представник першої Зе-команди.

Після перемоги на виборах в оточенні Зеленського з'явилася ідея створити такий собі раду з відбору кандидатів на ключові посади, але вона "не злетіла". Кадрову політику спочатку визначали сам президент, глава його Офісу Андрій Богдан і перший помічник Сергій Шефір. Один з колишніх представників Банкової стверджує, що на зустрічах був присутній і Андрій Єрмак, але свої зауваження до запропонованих кандидатур він нібито висловлював Зеленському вже тет-а-тет.

З часом коло людей, які пропонували претендентів на держпосади, розширювалося. У процесі брали участь і "кварталівці", зокрема народний депутат Юрія Корявченков ("Юзік"). Співрозмовник, знайомий з ходом відбору розповів, що бували випадки, коли в ОП приносили неоднозначних кандидатів. Деяких з них президенту нібито представляли як "друзів "Кварталу".

У публічній же площині нова команда ще минулого літа запропонувала два варіанти для вибору чиновників і кандидатів у депутати: проект Lift і консультації з міжнародними рекрутинговими та HR-агентствами. Але масштабних результатів вони не показали. За словами одного зі старих членів команди Зеленського, раніше кадрова система в державі будувалася за олігархічним принципом і її захотіли змінити.

"Всі знали, що цей заступник міністра – від одного олігарха, цей – від іншого і так далі. Нас це не влаштовувало, ми відмовилися від цієї системи, а нову так нормально і не побудували, проект "Ліфт" закинули. У підсумку, цей "Ліфт" застряг між поверхами і вже нікуди не їде", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, зараз у чинного голови ОП є нова ідея: створити свого роду хедхантингове агентство на основі Академії державного управління, але над цією ідеєю ще треба буде багато працювати.

У коментарі РБК-Україна глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "через безпрецедентні виклики і ризики, які постали перед країною в цьому році, дуже важливою є постійна взаємодія всіх гілок влади". Тому, за його словами, ОП кожен день проводить наради з представниками уряду, державними адміністраціями різних рівнів і міськими головами для координації і оперативного виконання багатьох завдань.

"У тому числі, президент України з прем'єр-міністром обговорюють кандидатури на важливі посади. Вони дискутують, зважують всі плюси і мінуси. Це нормальна командна робота відповідальних людей, які добре розуміють, що тільки так можна досягти ефективних результатів. Найчастіше або я, або перший помічник президента Сергій Шефір беремо участь в цих нарадах для оперативного надання главі держави потрібної йому інформації, фіксації доручень та обговорення нових ідей", – додав Єрмак.

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна пояснив, що усіма політичними призначеннями займається Офіс президента і особисто Володимир Зеленський.

"Якщо мова про ЦОВВ (центральний орган виконавчої влади, – ред.), то тут можуть вносити пропозиції профільні міністри, якщо йдеться про голів ОДА перший заступник голови ОП Сергій Трофімов. В цілому, по кожному напрямку в Офісі є профільні люди", – уточнив він.

"Кадрова комісія", що відповідає за підбір кандидатів на високі посади, не обмежується тільки президентом, Єрмаком і Шефіром. До цієї роботи залучають і прем'єра з міністрами, і навіть окремих депутатів, відповідно до їх профілю. При цьому у призначення людей на рівні заступників міністра Зеленський, як запевняють співрозмовники, не втручається.

"Високі посади президент розглядає сам, звичайно, за ним завжди залишається останнє слово. Але якщо команда не погоджується, він приймає це", – додало одне із джерел.

Співрозмовник РБК-Україна також визнає системну кадрову кризу, за його словами, багатьох міністрів "просто нема на кого міняти". А якщо перевести на роботу в Кабмін когось із голів профільних комітетів ВР, тоді оголиться вже відповідний напрям в парламенті.

Лава запасних

Наприклад, кандидатура Іллі Ємця на пост глави МОЗ з'явилася після того, як Зеленський проводив наради з лікарями щодо запуску другого етапу медичної реформи, ще в лютому, до початку епідемії в Україні. В цих нарадах серед інших брав участь і Ємець, якому президент запропонував очолити профільне міністерство.

Щоправда, менше ніж через місяць на Банковій визнали, що він, хоч і "відмінний лікар, але з епідемічними викликами впоратися не зумів". Позиції колишнього глави МОЗ похитнули і звинувачення в спробі поставити на держзакупівлі ліків свою людину. 30 березня Рада звільнила і його, і міністра фінансів Ігоря Уманського. За словами співрозмовників у правлячій фракції, причиною став його конфлікт з прем'єр-міністром.

Після звільнення Уманський публічно заявив про масштабні корупційні схеми у Податковій та Митній службах. Їх керівники Сергій Верланов і Максим Нефьодов були звільнені на засіданні Кабміну 24 квітня. Цікаво, що їх зняли з посад за так званою "політичною статтею". Ще у вересні в рамках закону "Про перезавантаження влади" Рада вирішила, що уряд в перші чотири місяці роботи може звільнити чиновника вищої категорії фактично без підстав.

У той же час за заявою екс-глави Мінфіну парламент створив тимчасову слідчу комісію, а сам він отримав посаду радника голови ОП. "Єрмак любить ворогів робити друзями. Крім того, корисно буде тримати Уманського як знаючу людину, в якості противаги на випадок, якщо, наприклад, новий голова податкової почне займатися якимись схемами", – розповів інформований співрозмовник.

Депутати "Слуги народу" в розмові з РБК-Україна підкреслюють, що на Банковій куди більше прислухаються до голосу монобільшості, ніж на початку каденції. Мовляв, Кабмін Олексія Гончарука призначили без обговорень, а вже цієї весни після зустрічі з фракцією вдалося збити кандидата на посаду глави Міненерго Ольгу Буславець. Правда пізніше вона отримала це крісло в статусі в.о. за рішенням уряду. Зараз триває дискусія про те, чи стане Михайло Саакашвілі віце-прем'єром з реформ.

"Є як мінімум два підходи до кадрової політики. Перший – всі пропонують своїх кандидатів. Когось Шмигаль запропонував, когось з губернаторів – Трофімов, когось самому Трофімову запропонували і так далі. Накопичуються цілі стопки таких пропозицій. Другий підхід – це креатив, від Зеленського та "квартальщиків". Відмінний приклад – Саакашвілі. Ось ходить такий чудовий яскравий товариш без діла, давайте його призначимо. Тим більше, уряду дуже сильно не вистачає яскравих спікерів", – пояснив виданню представник команди президента на правах анонімності.

За приблизними підрахунками, на даний момент трохи більше половини фракції СН готові віддати голоси за це призначення. Джерело в керівництві фракції стверджує, що без особистого втручання президента шанси на підтримку Саакашвілі більшістю практично дорівнюють нулю. Інший співрозмовник прогнозує, що в кінцевому рахунку голоси все-таки зберуть, в тому числі, завдяки підтримці депутатів інших фракцій і груп, цим вже активно зайнялися в Офісі президента.

У "Слузі народу" проти призначення Саакашвілі виступає, зокрема, невелика група депутатів, близька до глави МВС Арсена Авакова, з яким у колишнього голови Одеської ОДА стався широко відомий конфлікт на засіданні Національної ради реформ в грудні 2015 року.

"Якщо б справа була тільки в "аваковських", проблеми взагалі б не було. Але в багатьох наших інші претензії до Саакашвілі. Перше – прорив кордону, друге – його "Майдан" (серія протестних акцій в кінці 2017 - початку 2018 року, – ред.), коли сталося, наприклад, захоплення Жовтневого палацу. Навіть якщо була якась провокація, то що ти за лідер, якщо не можеш зі своїми ж людьми впоратися", – передав співрозмовник настрої частини депутатів монобільшості.

За його прогнозом, якщо за призначення Саакашвілі віце-прем'єром голосів у Раді так і не зберуть, тоді для екс-президента Грузії можуть знайти інше місце, наприклад, президентського уповноваженого з реформ. Йому нібито пропонували посаду заступника голови ОП, але він від неї відмовився.

Інший співрозмовник видання розповів, що ідею із залученням Саакашвілі у владу просував ще Андрій Богдан, причому розглядалися різні варіанти, наприклад, керівництво митницею. За однією з версій, актуалізував цю ідею новий глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Сам він пояснив РБК-Україна, що пропозиція запросити Михайла Саакашвілі в уряд виникла на одній з нарад із Володимиром Зеленським. При цьому Єрмак зазначив, що "не може сказати, що ця ідея була озвучена кимось одним", але уточнив, що давно знайомий з екс-президентом Грузії.

"Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тому дійсно давно знайомі. Більш того, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Досить складно знайти когось, з ким я не знайомий", – сказав глава ОП.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що нинішні кадрові проблеми викликані в тому числі не особливо вдалою реформою держслужби, що проводилася за минулої влади. При цьому він підкреслює, що нова команда формує кадрові резерви і готова оперативно заміняти тих чиновників, які не справляються зі своєю роботою.

"Зараз стоїть завдання зробити держслужбу привабливою, і це стосується не тільки топ-посад. Великі проблеми є і в середній ланці управління, у нас 10 тисяч посад категорії "Б", – пояснив депутат.

Більшість опитаних РБК-Україна представників владної команди сходяться на тому, що Банкова переживає серйозну кадрову кризу, адже "лава запасних дуже коротка". Від того час від часу у медіапросторі з'являються кандидатури з числа "міцних господарників" часів екс-президента Віктора Януковича, на кшталт Сергія Тігіпка і Василя Цушка. Правда призначити їх практично неможливо, адже вони підпадають під люстрацію, якщо, звичайно, її не скасує Конституційний суд.