Вся правда о повестках. Кого призывают в первую очередь и за что грозит тюремный срок

Пока в Украине продолжается мобилизация, военнообязанные мужчины могут получать повестки. Далеко не для всех это означает призыв на фронт, но неявка в военкомат грозит ответственностью.

Подробнее о повестках, а также что может быть при нарушении правил воинского учета – в материале РБК-Украина ниже.

Что нужно знать о повестках

В условиях военного положения в Украине Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП - бывшие военкоматы) проводят постоянную работу с военнообязанными.

Мероприятия ТЦК и СП включают не только призыв граждан в ряды Сил обороны согласно мобилизационным планам, но и постановку на учет, сверку данных о месте жительства, работы, состоянии здоровья, семейном положении и пр.

Военнообязанных могут вызвать в ТЦК и СП для какого-либо из вышеперечисленных мероприятий. Поэтому повестки бывают нескольких видов:

Для уточнения учетных данных . Вручают для сверки данных и обновлении информации о месте жительства и работы, составе семьи;

. Вручают для сверки данных и обновлении информации о месте жительства и работы, составе семьи; Для прохождения медицинского осмотра . С такой повесткой военнообязанный должен отправиться на военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит пригодность/непригодность к службе по состоянию здоровья.

. С такой повесткой военнообязанный должен отправиться на военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит пригодность/непригодность к службе по состоянию здоровья. Мобилизационное распоряжение. Вручают военнообязанному после прохождения ВВК, когда он признан годным к службе. После получения такой повестки мобилизуют в ряды Сил обороны.

Кого мобилизуют в первую очередь

Призыв на службу в Украине проходит по мобилизационным планам, которые на время военного положения разглашать запрещено.

При этом в военном командовании неоднократно заявляли, что в первую очередь мобилизуют лиц с опытом срочной службы, службы в АТО, ООС и наиболее затребованных военно-учетных специальностей.

Также могут призвать и военнообязанных мужчин, которые ранее не участвовали в военных действиях. Но перед отправкой на фронт они обязательно проходят обучение сроком от 1 до 3 месяцев.

Фото: перед отправкой в часть мобилизованные проходят подготовку (Виталий Носач,РБК-Украина)

Таким образом, лиц с боевым опытом могут отправлять сразу в воинские части, а тех, кто ранее не был связан с военной службой, – в учебные центры для подготовки.

Кто может получить повестку, и кого точно не призовут на службу

Во время военного положения военнообязанными в Украине являются мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья.

Общий перечень категорий граждан подлежащих мобилизации выглядит так:

пригодные к службе граждане по состоянию здоровья и с военным опытом (бывшие срочники и контрактники);

пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 28 до 60 лет без опыта воинской службы;

ограниченно годные к военной службе во время военного времени и непригодные в мирное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет;

снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными и ограниченно годными во время военного положения.

В то же время мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины, которые ранее не проходили срочную службу (службу по контракту) могут мобилизоваться добровольно, подписав контракт с подразделениями Сил обороны Украины. Также добровольно могут пойти служить лица с инвалидностью и граждане с отсрочкой по семейным обстоятельствам.

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определено, кого не могут призвать в армию во время военного положения.

Это забронированные предприятиями лица, граждане с инвалидностью, родители более 3-х несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью, родители "одиночки", студенты, научно-педагогические работники. Подробный список не подлежащих мобилизации категорий - в материале РБК-Украина.

Штрафы или тюрьма: за что могут привлечь к ответственности

Неявка в военкомат по повестке карается административной ответственностью в виде штрафа от 3400 до 5100 грн (в условиях военного положения).

Соответствующее постановление выписывает представитель ТЦК и СП. Чтобы вынести постановление, должно присутствовать лицо, в отношении которого рассматривается дело.

Юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич ранее рассказал РБК-Украина о процедуре привлечения к ответственности за уклонение от вызова в военкомат. Так, в случае неявки лица ТЦК посылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать. Полиция, уже имея это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК именно с целью рассмотрения дела о наложении штрафа.

Административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставка призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотрено статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении "уклонистов" от службы может быть применено и уголовное наказание. В случае получения повестки для прохождения ВЛК или мобилизационного распоряжения и последующей неявки в ТЦК и СП действия лица могут быть квалифицированы как:

уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов (статья 337 УК Украины) – штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года.

уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (статья 336 УК Украины) – карается лишением свободы на срок от 2-х до 5 лет.

Фото: за неявку в военкомат и отсутствие военного билета предусмотрена ответственность (Виталий Носач,РБК-Украина)

К тому же у всех военнообязанных граждан Украины обязательно должен быть документ, который идентифицирует статус готовности к исполнению воинского долга. Это военный билет, временное удостоверение военнообязанного или приписное свидетельство.

Отсутствие военного билета грозит военнообязанному штрафом от 510 грн до 850 грн, а за повторное нарушение или в особый период – от 850 грн до 1 700 грн.

Где могут вручить повестку

Законом не определено, где запрещено вручение повесток, поэтому фактическ их могут вручать везде – в общественных местах, магазинах, на улице, по месту жительства и работы, на вокзалах и блок-постах.

Право выписывать повестки предоставляется уполномоченным сотрудникам ТЦК и социальной поддержки. Косвенно такие же полномочия имеются у работников местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Согласно постановлению Кабмина от 7 апреля 2023, представитель ТЦК и СП может выписать повестку независимо от места пребывания лица на военном учете и независимо от места регистрации. Например, если человек проживает в Киеве, но зарегистрирован в Харькове, ему могут вручить повестку в Киеве.

Когда можно отказаться от повестки в военкомат

Есть несколько случаев, когда от повестки возможно отказаться – неверные данные получателя или частично заполненный бланк, а также отсутствие полномочий у лиц, которые пытаются вручить документ (такого права не имеют сотрудники полиции, таможенники, военнослужащие на блокпостах).

В данном случае должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа от повестки. Этот процесс должен происходить в присутствии двух свидетелей.