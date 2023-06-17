Вся правда о повестках. Кого призывают в первую очередь и за что грозит тюремный срок
Пока в Украине продолжается мобилизация, военнообязанные мужчины могут получать повестки. Далеко не для всех это означает призыв на фронт, но неявка в военкомат грозит ответственностью.
Подробнее о повестках, а также что может быть при нарушении правил воинского учета – в материале РБК-Украина ниже.
Что нужно знать о повестках
В условиях военного положения в Украине Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП - бывшие военкоматы) проводят постоянную работу с военнообязанными.
Мероприятия ТЦК и СП включают не только призыв граждан в ряды Сил обороны согласно мобилизационным планам, но и постановку на учет, сверку данных о месте жительства, работы, состоянии здоровья, семейном положении и пр.
Военнообязанных могут вызвать в ТЦК и СП для какого-либо из вышеперечисленных мероприятий. Поэтому повестки бывают нескольких видов:
- Для уточнения учетных данных. Вручают для сверки данных и обновлении информации о месте жительства и работы, составе семьи;
- Для прохождения медицинского осмотра. С такой повесткой военнообязанный должен отправиться на военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит пригодность/непригодность к службе по состоянию здоровья.
- Мобилизационное распоряжение. Вручают военнообязанному после прохождения ВВК, когда он признан годным к службе. После получения такой повестки мобилизуют в ряды Сил обороны.
Кого мобилизуют в первую очередь
Призыв на службу в Украине проходит по мобилизационным планам, которые на время военного положения разглашать запрещено.
При этом в военном командовании неоднократно заявляли, что в первую очередь мобилизуют лиц с опытом срочной службы, службы в АТО, ООС и наиболее затребованных военно-учетных специальностей.
Также могут призвать и военнообязанных мужчин, которые ранее не участвовали в военных действиях. Но перед отправкой на фронт они обязательно проходят обучение сроком от 1 до 3 месяцев.
Фото: перед отправкой в часть мобилизованные проходят подготовку (Виталий Носач,РБК-Украина)
Таким образом, лиц с боевым опытом могут отправлять сразу в воинские части, а тех, кто ранее не был связан с военной службой, – в учебные центры для подготовки.
Кто может получить повестку, и кого точно не призовут на службу
Во время военного положения военнообязанными в Украине являются мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья.
Общий перечень категорий граждан подлежащих мобилизации выглядит так:
- пригодные к службе граждане по состоянию здоровья и с военным опытом (бывшие срочники и контрактники);
- пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 28 до 60 лет без опыта воинской службы;
- ограниченно годные к военной службе во время военного времени и непригодные в мирное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет;
- снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными и ограниченно годными во время военного положения.
В то же время мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины, которые ранее не проходили срочную службу (службу по контракту) могут мобилизоваться добровольно, подписав контракт с подразделениями Сил обороны Украины. Также добровольно могут пойти служить лица с инвалидностью и граждане с отсрочкой по семейным обстоятельствам.
Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определено, кого не могут призвать в армию во время военного положения.
Это забронированные предприятиями лица, граждане с инвалидностью, родители более 3-х несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью, родители "одиночки", студенты, научно-педагогические работники. Подробный список не подлежащих мобилизации категорий - в материале РБК-Украина.
Штрафы или тюрьма: за что могут привлечь к ответственности
Неявка в военкомат по повестке карается административной ответственностью в виде штрафа от 3400 до 5100 грн (в условиях военного положения).
Соответствующее постановление выписывает представитель ТЦК и СП. Чтобы вынести постановление, должно присутствовать лицо, в отношении которого рассматривается дело.
Юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич ранее рассказал РБК-Украина о процедуре привлечения к ответственности за уклонение от вызова в военкомат. Так, в случае неявки лица ТЦК посылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать. Полиция, уже имея это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК именно с целью рассмотрения дела о наложении штрафа.
Административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставка призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотрено статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В отношении "уклонистов" от службы может быть применено и уголовное наказание. В случае получения повестки для прохождения ВЛК или мобилизационного распоряжения и последующей неявки в ТЦК и СП действия лица могут быть квалифицированы как:
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уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов (статья 337 УК Украины) – штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года.
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уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (статья 336 УК Украины) – карается лишением свободы на срок от 2-х до 5 лет.
Фото: за неявку в военкомат и отсутствие военного билета предусмотрена ответственность (Виталий Носач,РБК-Украина)
К тому же у всех военнообязанных граждан Украины обязательно должен быть документ, который идентифицирует статус готовности к исполнению воинского долга. Это военный билет, временное удостоверение военнообязанного или приписное свидетельство.
Отсутствие военного билета грозит военнообязанному штрафом от 510 грн до 850 грн, а за повторное нарушение или в особый период – от 850 грн до 1 700 грн.
Где могут вручить повестку
Законом не определено, где запрещено вручение повесток, поэтому фактическ их могут вручать везде – в общественных местах, магазинах, на улице, по месту жительства и работы, на вокзалах и блок-постах.
Право выписывать повестки предоставляется уполномоченным сотрудникам ТЦК и социальной поддержки. Косвенно такие же полномочия имеются у работников местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Согласно постановлению Кабмина от 7 апреля 2023, представитель ТЦК и СП может выписать повестку независимо от места пребывания лица на военном учете и независимо от места регистрации. Например, если человек проживает в Киеве, но зарегистрирован в Харькове, ему могут вручить повестку в Киеве.
Когда можно отказаться от повестки в военкомат
Есть несколько случаев, когда от повестки возможно отказаться – неверные данные получателя или частично заполненный бланк, а также отсутствие полномочий у лиц, которые пытаются вручить документ (такого права не имеют сотрудники полиции, таможенники, военнослужащие на блокпостах).
В данном случае должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа от повестки. Этот процесс должен происходить в присутствии двух свидетелей.
Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ будет длится как минимум до 18 августа 2023.