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Вся Германия должна быть готова к войне через 5 лет, - командующий армии

Воскресенье 11 августа 2024 16:09
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Вся Германия должна быть готова к войне через 5 лет, - командующий армии Фото: флаг Германии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вся Германия должна быть готова к потенциальному военному конфликту уже через 5 лет.

Об этом заявил командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Die Welt.

По его словам, в течение 30 лет после окончания холодной войны и раздела Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами". Более того, даже сегодня население государства Германия все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны будем быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - сказал командующий.

Гисс отметил, что вся Германия должна быть готова к войне. Так он ответил на вопрос, должен ли крупнейший морской порт Германии Гамбург также быть готовым к военному конфликту.

Он уточнил, что подготовка к войне является главной общей задачей для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. В том числе это касается критически важной инфраструктуры, а также Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО.

"Благодаря своему географическому расположению в Европе Германия является местом развертывания, страной, через которую подразделения НАТО маршируют к восточному флангу. Крупнейший морской порт Германии, естественно, будет играть в этом определенную роль", - резюмировал Гисс.

Напомним, в июле 2024 года стало известно, что в Германии разрабатывают план переброски войск на восточный фланг Европы в случае нападения России на Альянс НАТО. Как сообщалось, ключевым путем с запада к востоку станет автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен к кольцевой автодороге Берлина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минобороны Германии хочет улучшить борьбу со шпионажем, поскольку со стороны радостью возникают гибридные угрозы.

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