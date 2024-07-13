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В Германии разрабатывают план переброски войск в случае нападения России на НАТО - Spiegel

Суббота 13 июля 2024 23:01
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В Германии разрабатывают план переброски войск в случае нападения России на НАТО - Spiegel Фото: флаг Германии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Бундесвер совместно с союзниками по НАТО разрабатывает стратегию переброски немецких войск на восточный фланг Европы в случае военного нападения России на Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В рамках "Оперативного плана Германии" (OPLAN DEU) предусмотрено, что в случае нападения России на восточном фланге НАТО, через страну в течение 3-6 месяцев необходимо будет перебросить до 800 тысяч солдат Альянса и более 200 тысяч единиц различной техники.

Ключевым путем с запада к востоку станет автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен к кольцевой автодороге Берлина.

Бундесвер, руководство федеральных земель и правительство Германии продолжают работать над этим секретным планом. В частности, прорабатывают вопросы безопасности маршрута, его узкие места, альтернативы, а также изучают возможности гражданской инфраструктуры для принятия и обслуживания такого количества техники и военных в случае возможных проблем с дорогой.

"Узким местом" считается мост Хоэнварте через Эльбу длиной почти 1200 метров. Из-за подрыва этого моста в случае диверсии или ракетной атаки автомагистраль A2 может стать полностью парализованной.

По информации Deutsche Welle, Германия начала разрабатывать оперативный план обороны еще в марте 2023 года на фоне войны России против Украины. Этот документ содержит несколько сотен страниц и прописывает действия войск и власти в случае войны.

Напомним, что по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Бундесвер должен быть готов к войне с Россией к 2029 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ хотела убить генерального директора компании Rheinmetall. Но США и Германия сорвали операцию россиян.

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