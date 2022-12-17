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В Харькове остановили движение метро

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Харьков, Суббота 17 декабря 2022 08:43
В Харькове остановили движение метро Фото: в Харькове остановили движение метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Харьковский метрополитен в субботу, 17 декабря, временно приостановил движение поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Причины остановки движения не сообщают.

Напомним, вчера российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с обстрелом в некоторых регионах пропал свет.

По состоянию на утро 17 декабря, ситуация с электроснабжение немного улучшилась. В частности, в Киеве уже восстановили водоснабжение и запустили метро. А вот тепло и свет есть не у всех жителей столицы.

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