ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В результаті обстрілів в зоні ООС 38 тисяч осіб позбулися водопостачання

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 03:52
В результаті обстрілів в зоні ООС 38 тисяч осіб позбулися водопостачання Торецк (Фото: v-variant.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок обстрілів у зоні ООС пошкоджено лінії електропостачання. Без електроживлення залишається насосна станція третього підйому каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Вихід з ладу насосної станції залишив без водопостачання 37 923 жителів. Зокрема, в населеному пункті Торецьк - 28336 жителів, у Залізному – 2899 жителів, у Північному - 5768 осіб, у Південному - 750 жителів та ін.також водопостачання позбавлені 12 дитячих садків, 18 котелень. В результаті артилерійського обстрілу без теплопостачання залишилися 77 будинків.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України ООС
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Культурний фронт. Як у Києві захищають пам'ятники та історію від Росії
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Культурний фронт. Як у Києві захищають пам'ятники та історію від Росії