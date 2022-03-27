Противник має два головні завдання. Утримати Херсон і оточити ЗСУ на Донбасі, - Арестович

Під час чергового брифінгу Олексій Арестович повідомив про головні військові завдання окупантів. За його словами, пріоритетом для них є утримання Херсона і оточення ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента .

Сьогодні, 27 березня, під час брифінгу радник Президента розповів про дві головні цілі російських військових.

"Оточити наші сили в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсона. Ці питання пов'язані між собою, тому що якщо впаде оборона на півдні, то становище противника навколо Маріуполя сильно погіршиться.", - заявив Арестович.

Так само він додав, що командування оборони знає про ситуацію, що склалася і додав, що в найближчі два тижні будуть надходити нерівномірні новини.

"Будуть надходити новини про те, що ми контратакуємо, наступаємо на деяких ділянках і звільняємо землю від противника, а з іншого боку буде надходити інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема, на Сході, ситуація далеко не проста." ,- підсумував Арестович.