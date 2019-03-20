ЗСУ прийняли на озброєння ударні безпілотники

Фото: Bayraktar TB2 (www.president.gov.ua)

Безпілотники здатні знищувати агресора з висоти 7 км

Збройні сили прийняли на озброєння ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня Bayraktar TB2 з радіусом дії у 150 км. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Як зазначили в прес-службі, Bayraktar TB2 здатен знаходитися у повітрі 24 години, має на озброєнні сучасні високоточні ракети для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей.

Сьогодні ж відбулися випробування безпілотника. За даними прес-служби РНБО, з військового аеродрому міста Старокостянтинів Хмельницької області стартував Bayraktar TB2, який "виконав бойове завдання, точно знищивши цілі на Житомирському полігоні".

Крім того у Старокостянтинові на Хмельниччині українським військовим було передано понад 420 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема було передано винищувач МіГ-29МУ1, багатоцільові вертольоти Мі-8МТ, літак Ан-26Ш, танки Т-64БВ, броньовані розвідувально-дозорні машини БРДМ-2Л1, бронетранспортери БТР-3ДА та бронетранспортери, радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси "Оса", самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" та ремонтні майстерні для бронетехніки.

Як повідомляло РБК-Україна, безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 здійснив випробування в небі в Житомирській області.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства, яке вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Він зазначив, що сучасні безпілотники Bayraktar TB2 - вже в Україні. Тактичні дрони, виготовлені в Туреччині, здатні протягом 12 годин вести спостереження та завдавати високоточних ударів.