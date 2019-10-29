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ВСУ захистять людей у разі провокацій з боку бойовиків під час розведення, - штаб ООС

Новини » Політика    29.10.2019 - 18:16
ВСУ захистять людей у разі провокацій з боку бойовиків під час розведення, - штаб ООС
Фото: Володимир Кравченко (mil.gov.ua)

Українська армія готова до будь-яких провокацій з боку бойовиків

Армія України готова під час розведення сил і засобів на Донбасі захистити цивільних людей у разі провокацій з боку бойовиків. Про це повідомив командувачів силами операції Объединенныъ сил Володимир Кравченко.

За його словами, Збройні сили України (ЗСУ) готові до будь-яких провокацій з боку бойовиків.

"ЗСУ готові в разі будь-яких провокаційних дій противника надати захист цивільних людей. Там будуть також працювати соціальні служби, місцеві органи влади і військово-цивільна адміністрація", - сказав Кравченко.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомлялося, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці.

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи Мартін Сайдик заявив, що сьогодні на переговорах у Мінську сьогодні на засіданні продовжаться переговори про розведення сил і засобів у Петровському.

Також РБК-Україна писало, що в штабі ООС розповіли подробиці розведення сил на Донбасі. Командуванням ООС визначено перелік із 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування.

Контактна група погодила дату розведення в Петрівському Розведення сил в Золотому: усі подробиці
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