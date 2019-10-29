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ВСУ защитят людей в случае провокаций со стороны боевиков во время разведения, - штаб ООС

Новости » Политика    29.10.2019 - 18:16
ВСУ защитят людей в случае провокаций со стороны боевиков во время разведения, - штаб ООС
Фото: Владимир Кравченко (mil.gov.ua)

Украинская армия готова к любым провокациям со стороны боевиков

Армия Украины готова во время разведения сил и средств на Донбассе защитить гражданских людей в случае провокаций со стороны боевиков. Об этом сообщил командующих силами операции Объединенныъ сил Владимир Кравченко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любым провокациям со стороны боевиков.

"ВСУ готовы в случае любых провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям. Там будут также работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданская администрация", - сказал Кравченко.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее в штабе ООС подтвердили разведение сил в Золотом. При этом сообщалось, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонительные возможности боевых подразделений на этом участке.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что сегодня на переговорах в Минске сегодня на заседании продолжатся переговоры о разведении сил и средств в Петровском.

Также РБК-Украина писало, что в штабе ООС рассказали подробности разведения сил на Донбассе. Командованием ООС определен перечень из 30 населенных пунктов, где должно состояться разграничение.

Контактная группа согласовала дату разведения в Петровском Разведение сил в Золотом: все подробности
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