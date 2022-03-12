ЗСУ загнали окупантів у "кільце" в Миколаївській області

У Миколаївській області українські військові змогли загнати російських окупантів у "кільце", прицільним вогнем зруйнувавши понтонну переправу і відрізавши їм шлях до виходу. Після цього ЗСУ накрили ворога ударами з артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности нет".
За інформацією журналістів, бійці ЗСУ для того, щоб загнати противника у своєрідний капкан, рознесли понтонну переправу російських окупантів в районі села Піски у Баштанському районі.
В результаті окупанти опинилися в кільці між Київською та Кропивницькою трасами, і втратили можливість переправитися назад чи рухатися вперед.
"При цьому вони знаходяться під постійним вогнем артилерії ЗСУ", - йдеться в публікації.
Також зазначається, що жителі Миколаєва цього ранку чули вибухи в різних частинах міста.
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