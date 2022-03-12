ВСУ загнали оккупантов в "кольцо" в Николаевской области

По информации журналистов, бойцы ВСУ для того, чтобы загнать противника в своеобразный капкан, разнесли понтонную переправу российских оккупантов в районе села Пески в Баштанском районе.

В итоге оккупанты оказались в кольце между Киевской и Кропивницкой трассами, и потеряли возможность переправиться обратно или двигаться вперед.

"При этом они находятся под постоянным огнем артиллерии ВСУ", - говорится в публикации.

Также отмечается, что жители Николаева этим утром слышали взрывы в разных частях города.