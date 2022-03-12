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ВСУ загнали оккупантов в "кольцо" в Николаевской области

Автор: Владимир Костырин

В Николаевской области украинские военные смогли загнать российских оккупантов в "кольцо", прицельным огнем разрушив понтонную переправу и отрезав им путь к выходу. После этого ВСУ накрыли врага ударами из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Преступности нет".

По информации журналистов, бойцы ВСУ для того, чтобы загнать противника в своеобразный капкан, разнесли понтонную переправу российских оккупантов в районе села Пески в Баштанском районе.

В итоге оккупанты оказались в кольце между Киевской и Кропивницкой трассами, и потеряли возможность переправиться обратно или двигаться вперед.

"При этом они находятся под постоянным огнем артиллерии ВСУ", - говорится в публикации.

Также отмечается, что жители Николаева этим утром слышали взрывы в разных частях города.

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