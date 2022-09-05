ЗСУ на півдні знищили два російських безпілотники та авіаційну ракету

У Херсонській області українські військові вчора, 4 вересня, знищили два ворожих безпілотники. У Миколаївській області ЗСУ збили ворожу авіаційну ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
Вчора близько 23:00 у Бериславському районі Херсонської області захисники виявили та силами ППО знищили два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Крім того, ЗСУ у небі над Миколаївською областю збили керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59. Окупанти випустили її з винищувача.
Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська вчора завдали 14 ракетних ударів по Україні.
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