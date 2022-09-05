ВСУ на юге уничтожили два российских беспилотника и авиационную ракету

В Херсонской области украинские военные вчера, 4 сентября, уничтожили два вражеских беспилотника. В Николаевской области ВСУ сбили вражескую авиационную ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".
Вчера около 23:00 в Бериславском районе Херсонской области защитники обнаружили и силами ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Кроме того, ВСУ в небе над Николаевской областью сбили управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59. Оккупанты выпустили ее с истребителя.
Напомним, по данным Генштаба, российские войска вчера нанесли 14 ракетных ударов по Украине.
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