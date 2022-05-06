На Донбасі українські захисники відбили 8 атак і знищили ворожу техніку, - ООС

Протягом поточної доби, 6 травня, військовослужбовці Об'єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Крім того, українські захисники завдали шкоди російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ООС .

Українські захисники знищили 3 танки, 8 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 1 автомобіль ворога.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Донецьку область. В результаті обстрілу загинув один мирний житель в Лимані. Також ще 3 людини отримали поранення.

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