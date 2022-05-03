ЗСУ на півдні завдали понад 40 артударів по окупантам: знищено командний пункт і склади

У ніч на 3 травня Збройні сили України (ЗСУ) на півдні завдали понад 40 ракетно-артилерійських ударів по окупантах. Знищено командний пункт, склади, жива сила і техніка противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" .

Відзначається, що вздовж адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів. Серед них:

Нагадаємо, напередодні українські військові знищили диверсантів окупантів, які намагалися захопити спостережний пункт ЗСУ в Херсонській області.

Відзначимо, з початку війни в Україні російські військові втратили вбитими понад 24 тисячі осіб.

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