У ЗСУ виявили 5 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість хворих на COVID-19 у ЗСУ - 51 особа

За добу у Збройних силах України зареєстрували 5 нових випадків зараження COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Загальна кількість хворих на коронавірус у ЗСУ збільшилася до 51 особи. Учора повідомлялося про 46 інфікованих.

"24 квітня в Збройних силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальних випадки. За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Загалом на ізоляції (в тому числі на самоізоляції) перебувають 342 людини.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на COVID-19 у Збройних силах зафіксували 2 квітня, першу смерть - 7 квітня. Через тиждень був зареєстрований другий летальний випадок: інфікований помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у чотирьох військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова.

Станом на ранок 24 квітня загальна кількість хворих на COVID-19 в Україні - 7647 осіб. Від вірусу померли 193 українці.