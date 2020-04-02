Перший випадок коронавірусу виявили в ЗСУ

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На ізоляції знаходяться 140 військових

Станом на 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Заразилась працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, яка спочатку лікувала ГРЗ, а потім у неї виявили коронавірус.

"Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР.

"Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804.

Відзначимо, COVID-19 охопив майже всі області, найбільша кількість заражених в Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях.