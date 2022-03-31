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ЗСУ вибили окупантів зі Слободи біля Чернігова. Звідти війська РФ обстрілювали гумкоридор

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Чернігівська область, Четвер 31 березня 2022 07:32
ЗСУ вибили окупантів зі Слободи біля Чернігова. Звідти війська РФ обстрілювали гумкоридор Фото: українські військові звільнили ще один населений пункт під Черніговом (zsu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ з боєм звільнили село Слобода біля Чернігова, тим самим прорвавши часткове оточення російськими окупантами обласного центру з півночі. У цьому населеному пункті противник влаштовував обстріли гуманітарного коридору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка та CNN.

Про чергову перемогу журналісту розповіли військові, які передали відео, зняте в Слободі.

На кадрах видно палаючий ворожий танк російської модифікації моделі Т-72Б3, і як місцеві жителі зустрічають бійців ЗСУ з обіймами та сльозами на очах, коли ті заходили в село.

Зазначається, що зі Слободи нещодавно противник проводив обстріли по гуманітарному коридору до Чернігова, де Цаплієнко отримав поранення.

Село розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від обласного центру.

Звільнення Слободи - дуже важливо для зусиль з прориву часткового оточення Чернігова.

Відео: ЗСУ звільнили село Слобода під Черніговом

Раніше повідомлялося, що українські захисники в середу звільнили кілька населених пунктів у Херсонській області.

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