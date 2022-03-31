ВСУ выбили оккупантов из Слободы возле Чернигова. Оттуда войска РФ обстреливали гумкоридор
Военные ВСУ с боем освободили село Слобода возле Чернигова, тем самым прорвав частичное окружение российскими оккупантами областного центра с севера. В этом населенном пункте противник устраивал обстрелы гуманитарного коридора
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко и CNN.
Об очередной победе журналисту рассказали военные, которые передали видео, снятое в Слободе.
На кадрах виден горящий вражеский танк российской модификации модели Т-72Б3, и как местные жители встречают бойцов ВСУ с объятиями и слезами на глазах, когда те заходили в село.
Отмечается, что из Слободы недавно противник проводил обстрелы по гуманитарному коридору в Чернигов, где Цаплиенко получил Ранение.
Село расположено примерно в 20 километрах к северу от областного центра.
Освобождение Слободы - очень важно для усилий по прорыву частичного окружения Чернигова.
Видео: ВСУ освободили село Слобода под Черниговом
Ранее сообщалось, что украинские защитники в среду освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
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