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ВСУ выбили оккупантов из Слободы возле Чернигова. Оттуда войска РФ обстреливали гумкоридор

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Черниговская область, Четверг 31 марта 2022 07:32
ВСУ выбили оккупантов из Слободы возле Чернигова. Оттуда войска РФ обстреливали гумкоридор Фото: украинские военные освободили еще один населенный пункт под Черниговом (zsu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ с боем освободили село Слобода возле Чернигова, тем самым прорвав частичное окружение российскими оккупантами областного центра с севера. В этом населенном пункте противник устраивал обстрелы гуманитарного коридора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко и CNN.

Об очередной победе журналисту рассказали военные, которые передали видео, снятое в Слободе.

На кадрах виден горящий вражеский танк российской модификации модели Т-72Б3, и как местные жители встречают бойцов ВСУ с объятиями и слезами на глазах, когда те заходили в село.

Отмечается, что из Слободы недавно противник проводил обстрелы по гуманитарному коридору в Чернигов, где Цаплиенко получил Ранение.

Село расположено примерно в 20 километрах к северу от областного центра.

Освобождение Слободы - очень важно для усилий по прорыву частичного окружения Чернигова.

Видео: ВСУ освободили село Слобода под Черниговом

Ранее сообщалось, что украинские защитники в среду освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

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