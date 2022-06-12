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ЗСУ ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку та відбили нові штурми на Слов'янськ

Новость на русском →
Неділя 12 червня 2022 18:38
ЗСУ ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку та відбили нові штурми на Слов'янськ Фото: ЗСУ ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку та відбили нові штурми на Слов'янськ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці продовжують вести запеклі бої на території Сєвєродонецька. Відбили черговий ворожий штурм на Слов'янськ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках:

Без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших воїнів, а також цивільну інфраструктуру в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку:

Російські військові намагаються покращити своє тактичне положення у Новому Бурлуку.

"Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки", - додає Генштаб.

Безуспішно штурмували в напрямках Стариця - Рубіжне.

На Слов’янському напрямку:

Наші бійці відбили ворожий штурм на напрямках Довгеньке - Мазанівка та Довгеньке - Долина.

На Донецькому напрямку:

Противник зосереджує зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках й завдає удари по лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку:

Російські військові активних дій не вели, продовжували обстріли позицій наших воїнів.

На Сєвєродонецькому напрямку:

Противник продовжує намагатися встановити повний контроль над містом.

На Бахмутському напрямку:

Окупанти намагалися захопити Врубівку, однак успіху не мали. Під час спроби штурму в напрямку Оріхове - Золоте, ворог отримав відсіч.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Окупанти відкривали вогонь по позиціях наших військових, аби не дати нашим бійцям перегрупуватися.

На Південнобузькому напрямку:

"Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне", - відзначає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 червня, наші бійці також зупинили низку ворожих штурмів у Луганській та Донецькій областях.

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