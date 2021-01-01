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В ЗСУ на озброєнні з'явились дві нові гвинтівки

Україна, П'ятниця 01 січня 2021 01:21
В ЗСУ на озброєнні з'явились дві нові гвинтівки
Фото: гвинтівка Snipex (snipex.com)
Автор: Даша Харченко

Збройні сили України взяли на озброєння дві гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5 мм. Вони успішно пройшли випробування.

Про це повідомила компанія Snipex у Facebook

Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування. За результатами випробувань гвинтівки прийняли на озброєння ЗСУ.

Snipex T-REX - однозарядна гвинтівка з прицільною дальністю до 2 тисяч метрів та вагою 25 кг без урахування боєприпасів.

Snipex ALLIGATOR - багатозарядна гвинтівка з магазином на пʼять патронів, вагою 25 кг, і далекобійністю на 2 км.

Нагадаємо, в українській армії з'явилися бригади імені авіаконструктора Ігоря Сікорського і гетьмана Данила Апостола. Також повідомлялось, що 169 навчальному центру Сухопутних військ присвоїли почесне найменування "імені князя Ярослава Мудрого".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив скорочення витрат на оборону.

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