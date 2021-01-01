В ВСУ на вооружении появились две новые винтовки

Фото: винтовка Snipex (snipex.com)

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение две винтовки Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR калибра 14,5 мм. Они успешно прошли испытания.

Об этом сообщила компания Snipex в Facebook

Винтовки Snipex T-REX 14,5 и Snipex ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания. По результатам испытаний винтовки приняли на вооружение ВСУ.

Snipex T-REX - однозарядная винтовка с прицельной дальностью до 2 тысяч метров и весом 25 кг без учета боеприпасов.

Snipex ALLIGATOR - многозарядная винтовка с магазином на пять патронов, весом 25 кг, и дальностью в 2 км.

Напомним, в украинской армии появились бригады имени авиаконструктора Игоря Сикорского и гетмана Даниила Апостола. Также сообщалось, что 169 учебному центру Сухопутных войск присвоили почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил сокращения расходов на оборону.