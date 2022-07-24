ЗСУ ймовірно розпочали контрнаступ у Херсонській області, - ISW

Українські військові, ймовірно, готуються почати або вже почали контрнаступ в Херсонській області, але публічна інформація про хід і темпи контрнаступу буде обмеженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Днем раніше неназваний високопоставлений представник Міністерства оборони США повідомив також, що ЗСУ відбили невказані частини окупованих військами РФ сіл біля Херсона. У російської влади також немає стимулу повідомляти про територіальні надбання України.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань 23 липня заявив, що українські сили захопили неназвані населені пункти в Херсонській області, але закликав жителів України зберігати мовчання про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Херсоні прогримів вибух. Місцеві жителі повідомили, що це могло статися в кар'єрі біля нафтозаводу.

Також РБК-Україна писало, що 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

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