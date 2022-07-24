ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW

Украинские военные, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области, но публичная информация о ходе и темпах контрнаступления будет ограниченной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Днем ранее неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил также, что ВСУ отбили неуказанные части оккупированных войсками РФ сел около Херсона. У российских властей также нет стимула сообщать о территориальных приобретениях Украины.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 23 июля заявил, что украинские силы захватили неназванные населенные пункты в Херсонской области, но призвал жителей Украины хранить молчание о ходе контрнаступления до официальных заявлений украинских властей.

Напомним, что недавно в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. Местные жители сообщили, что это могло произойти в карьере возле нефтезавода.

Также РБК-Украина писало, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

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