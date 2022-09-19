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ЗСУ поблизу Святогірська знищили ворожий пункт управління (відео)

Фото: ЗСУ поблизу Святогірська знищили ворожий пункт управління (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим поблизу Святогірська вдалося знищити ворожий пункт управління та зафільмувати цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПСУ.

"В районі Святогірська аеророзвідка прикордонників виявила ворожий пункт управління", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомили координати десантникам, які своїм вогнем позбавили загарбників зв’язку. Також вдалося припинити роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили одразу три російських БМП з безпілотника.

Також, ЗСУ знищили ще одне місце зосередження російських військ у Луганській області.

Раніше, ЗСУ показали знищений російський "Сонцепьок". Багатотонна конструкція розвалилася надвоє.

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