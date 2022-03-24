ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій придушення радіорозвідки "Красуха-4"
Українські військові захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії "Красуха-4". Техніка знаходиться в справному стані і буде працювати проти армії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Збройних сил України.
У Збройних силах України зазначили, що українська армія захопила одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби армії РФ під назвою "Красуха-4". Вона здатна виявляти та блокувати різні радари на дистанції до 300 км.
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