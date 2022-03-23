ФСБ і російські військові звинувачують один одного в провалі, - Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що зникнення з публічного простору ключових силовиків РФ говорить про те, що серед російських структур йде пошук винних у провалах в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ секретаря РНБО Олексій Данилова в ефірі телемарафону.

"Зараз відбувається з'ясування, хто зробив таку підставу, що вони, не маючи інформації про нашу країну, пішли на таку авантюру. Зараз там відбувається з'ясування відносин між їх структурами. ФСБ тикає пальцем, що військові недопрацювали, військові – що недопрацювали інші структури", - зазначив Данилов.

Глава РНБО також заявив, що сьогодні дуже багато генералів, яких вони вже поміняли. На їхню думку, Вони новими силами зможуть організовувати наступ на наші території. Але ми знаємо, що їм це не допоможе.

"Те, що сьогодні відбувається – це знищення РФ, яке здійснив їх президент. Їх ніхто не чіпав, вони самі себе знищили за ці 22 роки", – вважає Данилов.