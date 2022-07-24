ЗСУ знищили ворожу батарею ЗРК С-300 в Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

Також зазначається, що під вогневий контроль було взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику військ окупантів.

Повідомляється, що війська РФ продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Наразі відомо, що у Херсонську область в'їхали понад 20 так званих "гуманітарних" КамАЗів пофарбованих у білий колір.

Зазначено, що реальний доставлений вантаж - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів росіяни облаштовують у цивільних будівлях, в закладах культури та освіти.