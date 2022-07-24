Війська РФ за підтримки танків намагалися провести атаку в Херсонській області, - ОК "Південь"
Війська РФ силами понад 50 солдатів за підтримки двох танків Т-62 і одного БТР-82А намагалися провести наступ в напрямку Сухий Ставок, Андріївка Херсонської області, але з втратами були вимушені відступити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також окупанти силами мотострілецького і танкового взводів зробили спробу атаки в напрямку сіл Брускинське і Білогірка Херсонської області, але спроба наступу також була відбита.
Протягом дня ворог ще кілька разів атакував позиції ЗСУ із застосуванням авіації. Ударний вертоліт Ка-52 завдав ударів по позиціях українських військових в районі Білогірки. Мі-8 противника також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки.
Нагадаємо, радник глави ОП України Олексій Арестович повідомив, що на Херсонщині близько тисяч російських окупантів потрапили в оточення у Високопіллі Херсонської області.
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