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ЗСУ знищили танкову роту російських військ під час наступу (відео)

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Україна, Субота 09 липня 2022 08:49
ЗСУ знищили танкову роту російських військ під час наступу (відео) Фото: ЗСУ знищили танкову роту російських військ під час наступу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці під час ворожого штурму ліквідували цілу танкову роту росіян. Внаслідок чого було знищено 9 танків окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

"На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за минулу добу штурмовики Збройних сил України двічі за день парами завдали удару по скупченню противника в районі Снігурівки Миколаївської області.

Загалом за добу ЗСУ на південному напрямку знищили 194 солдати противника, три склади з боєприпасами та 42 одиниці техніки.

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