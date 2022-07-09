ВСУ уничтожили танковую роту российских войск во время наступления (видео)

Украинские бойцы во время вражеского штурма ликвидировали целую танковую роту россиян. В результате чего было уничтожено 9 танков оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

"На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. В частности во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков", - говорится в описании под видео.

Напомним, за минувшие сутки штурмовики Вооруженных сил Украины дважды за день парами нанесли удар по скоплению противника в районе Снигиревки Николаевской области.

Всего за сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 194 солдата противника, три склада с боеприпасами и 42 единицы техники.

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