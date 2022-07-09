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Штурмовики ЗСУ завдали кілька ударів по противнику в районі Снігурівки

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Київ, Субота 09 липня 2022 03:34
Штурмовики ЗСУ завдали кілька ударів по противнику в районі Снігурівки Фото: штурмовики ЗСУ завдали ударів по противнику в районі Снигиревки (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Штурмовики Збройних сил України двічі за день парами завдали удару по скупченню противника в районі Снигиревки Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Загалом за добу ЗСУ на південному напрямку знищили 194 солдати противника, три склади з боєприпасами та 42 одиниці техніки, серед яких два РСЗВ "Град", дві командно-штабні машини, чотири ЗРК "Панцир-С1", зарядну установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", шість самохідних гаубиць типу "Акація", понад 20 одиниць автомобільної техніки, безпілотник "Орлан-10" тощо.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський наступ на Слов'янськ з боку Богородичного захлинувся.

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