Штурмовики ЗСУ завдали кілька ударів по противнику в районі Снігурівки
Штурмовики Збройних сил України двічі за день парами завдали удару по скупченню противника в районі Снигиревки Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Загалом за добу ЗСУ на південному напрямку знищили 194 солдати противника, три склади з боєприпасами та 42 одиниці техніки, серед яких два РСЗВ "Град", дві командно-штабні машини, чотири ЗРК "Панцир-С1", зарядну установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", шість самохідних гаубиць типу "Акація", понад 20 одиниць автомобільної техніки, безпілотник "Орлан-10" тощо.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський наступ на Слов'янськ з боку Богородичного захлинувся.
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